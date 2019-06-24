Мамина копия: Пелагея показала фото подросшей дочери

Соцсети впервые увидели маленькую Таисию

Российская певица Пелагея поделилась с подписчиками фотографиями подросшей дочери Таисии.

Исполнительница редко публикует на своей страничке в Instagram семейные фотографии, поэтому возможность увидеть ребенка артистки – большой праздник для фанатов, пишет "Экспресс-газета".

"Тася-солнышко, а не ребенок, как мама прям", "Какие красавицы! Тася прям мамина дочка", "На первой просто мамина копия! А на втором фото - папино что-то есть))", - восхитились подписчики.

В 2016 году Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, торжество прошло в условиях секретности. 21 января 2017 у пары родилась дочь Таисия.