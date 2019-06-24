"Куколка!" Пугачева в прозрачной блузе взбудоражила народ

Фанаты Примадонны оценили её новый образ

В соцсети Instagram появилась фотография певицы Аллы Пугачевой в салоне красоты. На снимке Примадонна продемонстрировала публике свой новый образ.

Снимок 70-летней Пугачевой в прозрачной блузе и с высокой прической размещен в блоге одной из московских парикмахерских. В комментариях под фото фанаты атаковали Примадонну комплиментами.

- Куколка! - С каждым годом только краше! - Как жаль, что вы раньше так не одевались. - Алла – sexy girl.

Однако нашлись и те, кому яркий и "молодежный" образ Пугачевой пришелся не по душе. В частности, певицу упрекнули в том, что она пытается походить на "девочку".

- Уже шикарной не назовешь. - Ей 70 – куда уже стараться на девочку походить? - Жалко, лицо как у мумии, с пластикой перебор уже.

Ранее сообщалось, что Пугачева проигнорировала свадьбу племянника с бухгалтером из Казани. Не исключено, что Примадонна до сих не простила разгульный образ жизни своего родственника.

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