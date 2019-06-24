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"Чудны дела твои, Господи!" Шифрина вывело из себя поведение Алибасова

15:57
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Артиста разочаровала бедная фантазия телевизионщиков

Юморист Ефим Шифрин упрекнул команду Андрея Малахова в плагиате после передачи с участием продюсера Бари Алибасова, которого ввезли в студию на инвалидной коляске.  

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В субботу, 22 июня, основатель группы "На-На", который получил ожог желудка после случайного употребления чистящего средства, предстал перед телезрителями в кресле-каталке. Ефим Шифрин напомнил, что подобный "нехитрый трюк" он проделал в марте, когда пришел в телевизионную студию с тростью и в черных очках. Он изобразил из себя немощного старика, обыгрывая слухи о своей слепоте. Выждав некоторое время, Шифрин отбросил трость и сорвал бурю аплодисментов. 

"Чудны дела твои, Господи!" <...> Интересно, это "чудо святого Йоргена", которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ или у команды Андрея найдутся какие-нибудь более свежие идеи для привлечения зрителей?" - возмутился Ефим Шифрин на своей странице в Facebook.

Напомним, Алибасова госпитализировали 4 июня. Он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня продюсера неожиданно выписали из больницы. Скептически настроенные люди считают, что всю эту историю срежиссировали пиарщики Алибасова перед гастролями "На-На".

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