ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ирину Шейк засняли с молодым кавалером

15:57
  • понедельник
  • 24 июня 2019

После расставания с Брэдли Купером девушка времени зря не теряет

Родившуюся в России супермодель Ирину Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером, засняли рядом с 31-летним стилистом и моделью Эдемом Доссу. Он живет и работает в Париже.

Фото выложил сам молодой человек в своем аккаунте в Instagram, пишет URA.RU. "Она — самая прекрасная женщина из всех, что я встречал! Конечно, не считая моей мамы!" — отметил Доссу.

При этом пост Доссу понравился далеко не всем пользователям. Некоторые предположили, что такие слова говорят о том, что он – очередной "маменькин сынуля". В итоге 33-летней модели предложили не связываться с ним.

Интересно, что ее бывший возлюбленный - 44-летний актер Брэдли Купер, - тоже считался таким человеком. Он все еще живет со своей матерью Глорией и во многих вопросах советуется с ней.

Шейк и Купер были вместе с апреля 2015 года. В 2017-м у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В мае появились слухи о расставании супермодели и актера якобы из-за того, что он не хотел жениться на ней. По другой версии, артист изменил ей с певицей Леди Гагой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Ирина Шейк
Ирина Шейк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.