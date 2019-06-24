Ирину Шейк засняли с молодым кавалером

После расставания с Брэдли Купером девушка времени зря не теряет

Родившуюся в России супермодель Ирину Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером, засняли рядом с 31-летним стилистом и моделью Эдемом Доссу. Он живет и работает в Париже.

Фото выложил сам молодой человек в своем аккаунте в Instagram, пишет URA.RU. "Она — самая прекрасная женщина из всех, что я встречал! Конечно, не считая моей мамы!" — отметил Доссу.

При этом пост Доссу понравился далеко не всем пользователям. Некоторые предположили, что такие слова говорят о том, что он – очередной "маменькин сынуля". В итоге 33-летней модели предложили не связываться с ним.

Интересно, что ее бывший возлюбленный - 44-летний актер Брэдли Купер, - тоже считался таким человеком. Он все еще живет со своей матерью Глорией и во многих вопросах советуется с ней.

Шейк и Купер были вместе с апреля 2015 года. В 2017-м у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В мае появились слухи о расставании супермодели и актера якобы из-за того, что он не хотел жениться на ней. По другой версии, артист изменил ей с певицей Леди Гагой.

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