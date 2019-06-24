Повзрослевшая дочь Ренаты Литвиновой поразила красотой

Девушка пробует себя в качестве модели
Дочь Ренаты Литвиновой 18-летняя Ульяна Добровская снялась в фотосессии для модного журнала Tatler Russia.
Девушка надела цветастое платье из эксклюзивной коллекции Red Valentino, дополнив образ крупными ботинками с клепками. Естественную красоту Ульяна подчеркнула отсутствием макияжа.
Добровская делает первые шаги в мире моды. Ей пророчат большое будущее, тем более с такой звездной мамой. Рената Литвинова часто берет дочь на модные показы в России и Европе.
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