Повзрослевшая дочь Ренаты Литвиновой поразила красотой

Девушка пробует себя в качестве модели

Дочь Ренаты Литвиновой 18-летняя Ульяна Добровская снялась в фотосессии для модного журнала Tatler Russia.

Девушка надела цветастое платье из эксклюзивной коллекции Red Valentino, дополнив образ крупными ботинками с клепками. Естественную красоту Ульяна подчеркнула отсутствием макияжа.

Добровская делает первые шаги в мире моды. Ей пророчат большое будущее, тем более с такой звездной мамой. Рената Литвинова часто берет дочь на модные показы в России и Европе.