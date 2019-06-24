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Повзрослевшая дочь Ренаты Литвиновой поразила красотой

16:01
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Девушка пробует себя в качестве модели

Дочь Ренаты Литвиновой 18-летняя Ульяна Добровская снялась в фотосессии для модного журнала Tatler Russia.

Девушка надела цветастое платье из эксклюзивной коллекции Red Valentino, дополнив образ крупными ботинками с клепками. Естественную красоту Ульяна подчеркнула отсутствием макияжа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By @ksenya_poggenpohl ���� For @tatler_russia wearing @redvalentino @tsum_moscow

Публикация от Uliana Dobrovskaya (@ulianadobrovskaya)

Добровская делает первые шаги в мире моды. Ей пророчат большое будущее, тем более с такой звездной мамой. Рената Литвинова часто берет дочь на модные показы в России и Европе.

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