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Появилось видео с места крушения двух истребителей в Германии

15:59
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Самолеты Eurofighter разбились на севере страны

Два военных самолета Eurofighter, принадлежащих ФРГ, разбились на севере страны в результате столкновения. Об этом пишет немецкое издание SVZ.

По предварительной информации, летчики успели вовремя катапультироваться и выжили. Несмотря на это, местоположение военных пока неизвестно.

Тем временем в соцсетях уже появилось первое видео с места авиакатастрофы. Судя по кадрам, самолеты упали недалеко от озера. В небе над горизонтом видны два облака дыма. Предположительно, на месте падения истребителей начался пожар.

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