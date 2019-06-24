Появилось видео с места крушения двух истребителей в Германии

Самолеты Eurofighter разбились на севере страны

Два военных самолета Eurofighter, принадлежащих ФРГ, разбились на севере страны в результате столкновения. Об этом пишет немецкое издание SVZ.

По предварительной информации, летчики успели вовремя катапультироваться и выжили. Несмотря на это, местоположение военных пока неизвестно.

Тем временем в соцсетях уже появилось первое видео с места авиакатастрофы. Судя по кадрам, самолеты упали недалеко от озера. В небе над горизонтом видны два облака дыма. Предположительно, на месте падения истребителей начался пожар.

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