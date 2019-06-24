Украинцы порадовались антироссийским протестам в Грузии

Поддерживать грузинский народ они собираются в ресторанах

Украинцы поддержали антироссийские акции протеста в Тбилиси. В соцсетях они пишут слова поддержки в адрес местной оппозиции и обещают непременно посетить грузинские рестораны.

С такой идей выступил украинский активист Андрей Юсов. В своем фейсбуке он заявил, что Грузия снова показала всему миру пример, как нужно противостоять хамству и некоей "российской гибридной агрессии". По мнению Юсова, Тбилиси и Киев уже два десятилетия ведут с ней борьбу.

"Давайте вместе с друзьями и семьей сходим в грузинские рестораны, которых в Киеве и других городах нашей страны много", - воодушевленно призывает активист.

Он добавил, что украинский народ не останется в стороне и поможет грузинским гражданам всем, чем может. "Грузия и Украина вместе", - подытожил Юсов.

Этот лозунг поддержали другие пользователи. "Мы смогли и вы сможете! Боритесь и победите, и пускай бог поможет вам", - пишет Vyacheslav19978 из Харькова.

Кулинарную тему продолжили другие подписчики. Так пользовательница с ником herasimova1 в своем твитере оставила многозначительный пост: "Грузія — не шашлик, Україна — не вареник". Другой пользователь порадовался тому, что некоторые рестораны в Тбилиси подняли цены для российских туристов на 20%. По его мнению, украинские рестораторы должны последовать этому примеру. "Давайте все поедем в Грузию и заменим так русских", - призывает другой украинец.

"Украина - Грузия = вместе!" - подытожил korbut_oleg, сопроводив свой пост рисунком грузина и украинца, танцующих свои национальные танцы.