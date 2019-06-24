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Роскошная Джоли вывела в свет неряшливую дочь

16:38
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Народ не поленился детально разобрать образы актрисы и ее дочери Вивьен

Анджелину Джоли заметили на улице во время прогулки с ее 10-летней дочерью Вивьен. Как заметили фанаты знаменитости, Джоли сильно изменилась. В частности, они обратили внимание на то, что она сменила черные наряды на белое платье свободного кроя.

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Также пользователи соцсетей не прошли мимо дочери Джоли. Вивьен упрекнули в неряшливом виде: волосы, по мнению фанатов, необходимо причесать, а джинсы - подобрать по размеру.

Как пишут Дни.ру, судя по фото папарацци, актриса чувствует себя отлично, несмотря на развод Бредом Питтом. Издание отмечает, что при этом Джоли все еще выглядит болезненной худой.

 

Ранее перемены во внешнем виде некоторые СМИ увязали с тем, что актриса, предположительно, закрутила роман с актером Киану Ривзом.

Видео: передача ТВЦ "Обложка. Громкие разводы"

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