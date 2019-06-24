Мощный взрыв в воинской части Казахстана попал на видео

71 человек пострадал, есть погибшие

На одном из складов вооруженных сил Казахстана произошло возгорание с последующими разрывами боеприпасов. Взрывы были такой силы, что спровоцировали серию подземных толчков магнитудой 3,5.

ЧП произошло утром 24 июля рядом с городом Арысь Туркестанской области. По последним данным, более 70 человек пострадали, 15 из них госпитализированы. Один человек погиб.

Местное население эвакуируют из опасной зоны, пишет "Газета.Ru". На участке Шымкент - Арысь – Тимур приостановлено движение тринадцати пассажирских поездов местного и международного сообщения.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По словам бывшего заместителя министра обороны Амирбека Тогусова, взрывы могли произойти из-за нарушений режимов хранения и безопасности, а также из-за несвоевременной утилизации