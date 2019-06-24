Аршавин оставил двухлетнюю дочь без крыши над головой

Из-за отсутствия прописки девочку не берут в детский сад

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит", лондонского "Арсенала", экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин не хочет прописывать в одной из своих элитных питерских квартир свою двухлетнюю дочку Есеню.

Из-за этого девочку не берут в садик. Мать Алиса Казьмина не прописывает дочку в своей квартире, аргументируя это тем, что ей будет тесно. В скромной однушке в 37 квадратных метров уже проживают несколько человек. Вместо этого модель уже несколько недель умоляет экс-супруга прописать наследницу в его квартире.

"Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно", - утверждает адвокат Казьминой.

По факту, двухлетняя Есеня стала жертвой обстоятельств и осталась без крыши над головой, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Казьмина и Аршавин встречались несколько лет, они поженились в сентябре 2016 года. В октябре следующего года стало известно о их разводе. По словам женщины, это случилось из-за многочисленных измен футболиста. После развода Аршавин начал плотно общаться с детьми от первого брака с телеведущей Юлией Барановской.

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