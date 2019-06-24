Дэн Бюттнер назвал проект "Здоровая Москва" блестящей идеей

Эксперт похвалил правительство Москвы

На ВДНХ прошел Третий форум социальных инноваций регионов. Гостями форума стали ведущие эксперты, филантропы, общественные и политические деятели из разных стран мира. Иностранные эксперты по достоинству оценили реализуемые в социальной сфере инновационные проекты столичного правительства.

Так известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер высоко оценил проактивную работу правительства Москвы по созданию комфортных условий для жизни.

"Я был в "Лужниках" сегодня и 10 лет назад, раньше этот огромный спортивный парк был пустым и безлюдным, но благодаря проактивному подходу и просчитанным усилиям правительства Москвы там построили велосипедную дорожку, организовали места, куда люди могут приходить вечером потанцевать, где молодежь может играть. Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке", - заявил он.

Бюттнер также побывал в трех московских клиниках и отметил, что они "повернулись лицом к людям". Кроме того, он дал высокую оценку и проекту "Здоровая Москва", назвав эту идею блестящей.