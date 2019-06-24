Хаматова и Миронов покупали таблетки умирающему Харитонову

Александр Панкратов-Черный давал деньги на повседневные расходы

В последние годы жизни актера Андрея Харитонова о нем заботились родные и коллеги по сцене.

Артисты Чулпан Хаматова и Евгений Миронов через фонд оплачивали Харитонову лекарства, Александр Панкратов-Черный давал деньги на жизнь.

"Моя жена привозила из Прибалтики какие-то обезболивающие лекарства, потому что Андрей мучительно переносил операции", — рассказал Панкратов-Черный порталу teleprogramma.pro.

Андрей Харитонов умер 23 июня в возрасте 59-ти лет от рака желудка. Прощание пройдет в Москве 27 июня. Затем его тело кремируют, похороны пройдут в Киеве.

На счету Харитонова такие фильмы, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка". Всего он снялся в более чем 40 фильмах.