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Хаматова и Миронов покупали таблетки умирающему Харитонову

17:51
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Александр Панкратов-Черный давал деньги на повседневные расходы

В последние годы жизни актера Андрея Харитонова о нем заботились родные и коллеги по сцене.

Артисты Чулпан Хаматова и Евгений Миронов через фонд оплачивали Харитонову лекарства, Александр Панкратов-Черный давал деньги на жизнь.

"Моя жена привозила из Прибалтики какие-то обезболивающие лекарства, потому что Андрей мучительно переносил операции", — рассказал Панкратов-Черный порталу teleprogramma.pro.

Андрей Харитонов умер 23 июня в возрасте 59-ти лет от рака желудка. Прощание пройдет в Москве 27 июня. Затем его тело кремируют, похороны пройдут в Киеве.

На счету Харитонова такие фильмы, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка". Всего он снялся в более чем 40 фильмах.

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