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Рецепт идеальных блинчиков от ученых

18:12
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Физики написали инструкцию для неопытных кулинаров

Физики поделились рецептом приготовления идеальных блинчиков. Ученые Эдуард Бужо и Мэтью Селлиер нашли оптимальную траекторию движения теста, при которой блинчик получается наиболее однородным.
Лучше это не есть. Названа самая вредная начинка для блинов

Пересказ научной статьи опубликовал портал Physics. Как заявили исследователи, они вдохновились данной темой, наблюдая за тем, как их жены и дочери пытались применить на практике другие советы по приготовлению блинчиков.

Ученые предложили следующую стратегию выпекания блинов. Сначала тесто нужно налить в центр сковороды, наклонив ее на 10 градусов. После этого подождать, пока тесто достигнет бортика и покрутить наклоненную сковороду, чтобы тесто сделало полный круг и равномерно заполнило всё пространство. Круговое движение нужно продолжать, постепенно уменьшая наклон сковороды. Ваш идеальный блинчик готов!

 

Авторы научного рецепта уверены, что их наработки пригодятся и для других процессов. Например, изготовления шоколадных фигурок.

Ранее врач-диетолог назвала самую вредную начинку для блинов.

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