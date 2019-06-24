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Франция сделала заявление об отмене антироссийских санкций

18:04
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Премьер страны назвал ограничительные меры временным этапом

Антироссийские санкции могут быть отменены в любой момент. Такое заявление сделал премьер-министр Франции Эдуард Филипп после встречи с Дмитрием Медведевым в Гавре.

"Мы знаем, что санкции - это не какой-то постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения", - приводит его слова ТАСС.

Филипп напомнил, что Россия реализует 12 национальных проектов. Франция хотела бы предложить России партнерство, "выйдя за исторически сложившиеся сферы". Он опроверг сообщения о том, что взаимодействие Парижа и Москвы сокращается. Встреча в Гавре и была предназначена для того, чтобы найти импульс для развития экономических отношений, несмотря на санкции.

Зашла речь и о ситуации на Украине. По словам Эдуарда Филиппа, Париж и Берлин призывают Россию воспользоваться изменениями в руководстве Украины для урегулирования в Донбассе. После избрания президентом Владимира Зеленского появился шанс на выполнение Минских соглашений, считает глава французского правительства.

В свою очередь, Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия и Франция договорились активнее развивать сотрудничество, в том числе в новых сферах. Отвечая на реплику Филиппа про новые украинские власти, российский премьер заметил, что они пока никак себя не проявили. Однако возможность восстановить Минский процесс еще не упущена.

Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали ряд российских политиков, а также представителей бизнеса и различные компании. Запад заявлял, что отменит рестрикции в случае выполнения Москвой минских соглашений, но Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.

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