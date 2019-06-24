На Урале поймали военного, разбиравшего ракетные комплексы на продажу

Из-за этого ПВО частично вышло из строя

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали контрактника, который 1,5 года крал детали из зенитно-ракетных установок.

Злоумышленник изымал электронные платы, которые содержали золото, серебро и платину, после разделывал радиодетали у себя в гараже, а затем продавал. Подобным образом ему удалось выручить порядка 750 тысяч рублей, пишет агентство URA.RU.

Из-за воровства военнослужащего зенитно-ракетные установки частично вышли из строя. Суд приговорил злоумышленника к двум годам колонии общего режима и выплате нанесенного государству ущерба.