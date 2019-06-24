ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Урале поймали военного, разбиравшего ракетные комплексы на продажу

18:20
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Из-за этого ПВО частично вышло из строя

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали контрактника, который 1,5 года крал детали из зенитно-ракетных установок.

Злоумышленник изымал электронные платы, которые содержали золото, серебро и платину, после разделывал радиодетали у себя в гараже, а затем продавал. Подобным образом ему удалось выручить порядка 750 тысяч рублей, пишет агентство URA.RU.

Из-за воровства военнослужащего зенитно-ракетные установки частично вышли из строя. Суд приговорил злоумышленника к двум годам колонии общего режима и выплате нанесенного государству ущерба.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2"
Зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.