В ПАСЕ отказались от оголтелой антироссийской линии

Кризис в Совете Европы подходит к концу

В Страсбурге проходит заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке - голосование по резолюции, гарантирующей России право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях - то есть возвращение полноценных прав российской делегации. Вопрос, который Европа не могла решить несколько лет, похоже, сдвинут с мёртвой точки.

Одни заявляют, что в Совете Европы вот-вот произойдет революция. Другие сообщают о крахе, который ждет организацию, если Россию вернут. При этом по сравнению с 2014 годом вторых теперь куда меньше, чем первых. Это хорошо видно по тому, как сегодня голосовали европарламентарии, сначала отказавшиеся обсуждать провокационный доклад о сбитом над Донбассом Boeing, а затем отклонившие перенос рассмотрения вопроса, способного восстановить Россию в правах.

"Оба эти предложения были отвергнуты Парламентской ассамблеей Совета Европы со значительным перевесом. Это говорит о сегодняшнем раскладе сил в ПАСЕ. И вот эти голосования имеют знаковый характер. Они подчеркивают, что оголтелая антироссийская линия сегодня перестала господствовать в ПАСЕ", - заявил председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

Европейская пресса уже пишет, что вопрос практически решен. За полное восстановление России в ПАСЕ без каких-либо ограничений - это условие Москвы - проголосует большинство делегаций. И прежде всего это дипломаты, представляющие европейских тяжеловесов - таких, как Франция, Германия и Италия.

"Что касается результатов голосования, то, конечно, я не могу их предвидеть, но выражаю надежду, что вся наша делегация вскоре увидит резолюцию одобренной, что действительно будет шагом вперёд на пути к прекращению кризиса в ПАСЕ", - сказал председатель делегации Италии в ПАСЕ Альвизе Маньеро.

Среди тех, кто против - ряд восточноевропейских стран, вроде Латвии и Эстонии. С ними Грузия, где сейчас крайне неспокойно и в чем местная оппозиция, разумеется, винит Москву. И, конечно же, Украина, изрядно всем в Европе поднадоевшая. Причем в Киеве это уже отчетливо понимают. Поддержка тает на глазах. Оттого глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев уже забил в набат, проводя параллели с тем, чтобы было пять лет назад.

"Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличенная за счёт роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта-2019", - написал он в соцсети.

"Они хотят вернуть россиян, чтобы получить деньги. И если Парламент Европы примет это решение - это будет самое позорное решение, которое полностью дискредитирует этот важный орган власти", - сообщил депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко.

Впрочем, Ляшко может сколько угодно басить с трибуны Совета Европы или бить по ней ботинком, а делегация Украины в знак протеста больше не приезжать в ПАСЕ, повлиять на что-либо украинцы не в силах, пишет французская Le Monde, в конце едко подмечая, что все эти потуги киевлян руководство Совета Европы практически не волнуют.

"Санкции в отношении России, по мнению представителей Украины, могут быть сняты только в случае прогресса в "украинском вопросе", которого в ближайшее время не предвидится. Однако подобные заявления со стороны столь малозначимой части депутатов руководство ПАСЕ, по всей видимости, не воспринимает всерьёз", - говорится в заметке Le Monde.

"Надеюсь, что спровоцированный русофобами, а вернее русофобски настроенным меньшинством, кризис в Совете Европы будет окончательно преодолен на основе возвращения к принципам устава этой организации. А этот устав требует обеспечения равных прав для делегаций всех, входящих в Совет Европы, стран", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Этот устав был грубо нарушен в апреле 2014 года, когда российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, увязав это решение с событиями на Украине и возвращением Крыма. В ответ Москва отказалась платить ежегодные взносы в бюджет Совета Европы и участвовать в его работе. После чего даже встал вопрос - а нужно ли вообще оставаться в составе данной организации? Но европейцы все же убедили Россию остаться, пообещав полностью восстановить в правах, что возможно произойдет уже сегодня.

"Мы не исключаем, что наши полномочия могут быть опротестованы тем самым активным меньшинством, которое работает против России и пытается кампанией лжи и клеветы каким-то образом нас очернить. Но при этом мы очень надеемся на то, что у Парламентской ассамблеи есть здоровое, конструктивное большинство, с помощью которого мы преодолеем тот кризис, в котором сегодня находится ПАСЕ", - прокомментировал зампредседателя Госдумы России Петр Толстой.

И лишь после этого Москва готова обсуждать финансовую сторону вопроса, касающуюся уплаты членских взносов. К работе же российская делегация готова приступить уже завтра, в случае, разумеется, полного восстановления России в правах.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Видео: ПАСЕ отказалась обсуждать неуплату Россией членских взносов

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