Франция отменит санкции против России?

Итоги переговоров Дмитрия Медведева и Эдуарда Филиппа

Экономические отношения Москвы и Парижа, торговля и инвестиции стали главными темами переговоров Дмитрия Медведева и его французского коллеги Эдуарда Филиппа. Встреча премьер-министров прошла на севере Пятой республики в городе Гавр, куда Дмитрий Медведев прибыл по приглашению главы французского правительства. В ходе переговоров обсудили острые мировые проблемы. Затронули и тему санкций.

У мэрии Гавра - российский и французкий триколоры, красная дорожка. Премьер Эдуард Филипп (Гавр – это его родной город) уже успел встретить Дмитрия Медведева у трапа самолета.

Париж делает знаковый шаг навстречу Москве, тут же пишет местная пресса. Добавляя, что Эммануэль Макрон больше не хочет сдерживать развитие стратегического партнерства с Россией.

"Мы всегда стремимся к тому, чтобы эти отношения продолжались и далее. И я - с согласия нашего президента - пригласил своего коллегу в Гавр", - заявил Филипп.

Первый с 2014 года визит главы российского правительства в Пятую республику. Тема номер один - экономика. Французские компании в десятке крупнейших инвесторов на нашем рынке. Готовы вкладывать и больше, но мешают санкции.

"Когда отсутствует тот или иной формат взаимоотношений, мы обедняем будущее наших отношений, а кого мы наказываем, я даже не знаю. По всей вероятности, отсутствие контактов - это наказание для самих себя, об этом нужно помнить", - сказал Медведев.

"Мы знаем, что санкции - это временный этап. Он может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены, я думаю, что и Россия тоже знает. Но мы должны использовать любую возможность для того, что бы диверсифицировать наши отношения", - ответил Филипп.

И Париж этой возможности не упускает. Формально поддержав продление антироссийских мер, Франция предлагает свои технологии и услуги для реализации российских нацпроектов. Динамики ждут и в решении главных международных проблем. Медведев и Филипп обсуждают Иран. Москва и Париж предупреждают: необдуманные действия США в регионе могут привести к катастрофическим последствиям. Говорят и об Украине. Франция просит дать Зеленскому шанс.

"Пока новое руководство, на мой взгляд, никак себя не проявило. Но, во всяком случае, как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата, ну и двигаться в сторону общего успокоения ситуации нашего ближайшего соседа - я имею в виду на территории Украины", - заявил Медведев.

Обсудить острые мировые проблемы главы правительств России и Франции успевают и на прогулке по Гавру. Эдуард Филипп до того, как занять кресло премьера, семь лет возглавлял городскую администрацию. Первая остановка - у памятного знака эксадрилье Нормандия-Неман. В годы Второй мировой французские летчики в составе советских войск сражались на Восточном фронте.

А в Нормандии в 1944 году пролегала линия фронта Западного. Гавр британская авиация бомбила так, что исторический центр пришлось отстраивать заново.

Сейчас центр Гавра - типовые пятиэтажные дома по проекту архитектора Огюста Перре. Их даже внесли в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как пример инновационного использования бетона. Инновации в свое время оценили и советские архитекторы. Проект Перре стал основой знаменитой "хрущевки".

Свидетельства культурного обмена хранит и местная библиотека. Документы как подтверждение - двусторонний диалог между странами не прекращался никогда. Но в 2014 году Франция поставила на паузу работу парламентских комиссий, отменила традиционные встречи министров обороны и глав МИД. На встрече премьеров договариваются сотрудничество возобновить.

"Могу сказать, что наши министры обороны и иностранных дел Франции и России встретятся в первой половине сентября. Хочу еще раз подчеркнуть, что диалог необходим. Необходимо, чтобы он проходил в нормальных условиях", - пояснил Филипп.

Эдуард Филипп показывает коллеге свою гордость: музей современного искусства с внушительной коллекцией импрессионистов. Проводит экскурсию в центре управления знаменитого гавайского порта. Сегодня одна из крупнейших французских гаваней носит статус города-побратима Санкт-Петербурга. А значит место ответного визита - французского премьера в Россию - очевидно. Эдуард Филипп приглашение с радостью принял.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Гавр.