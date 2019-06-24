Как прошел первый Парад Победы на Красной площади

Россияне празднуют 74-ю годовщину победы в ВОВ

В понедельник, 24 июня, в честь 74-й годовщины Парада Победы ветераны и представители столичного правительства возложили красные гвоздики и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, передает "ТВ Центр".

Они отдали дань памяти тем, кто в годы войны освободил Родину от врага. 24 июня 1945 года в Москве прошёл первый Парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Тогда по главной площади страны прошло более 35 тысяч военнослужащих от каждого действующего в конце войны фронта. В завершении Парада к подножию Мавзолея защитники бросили личный штандарт Гитлера и 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.

Про эту значимую дату в истории нашей страны на своей странице в Twitter написал и Мэр Москвы. Сергей Собянин отметил, что знает кадры этого легендарного парада с детства и каждый раз смотрит на них с особым чувством.

74 года назад на Красной площади состоялся первый #Парадпобеды. 12 сводных полков: по одному от каждого фронта, Военно-морского флота и Наркомата обороны. В каждом - больше тысячи отличившихся бойцов. Знаю эти кадры с детства, но всякий раз смотрю с особым чувством. pic.twitter.com/m9MJ0UtlDn — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 24, 2019

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