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Как прошел первый Парад Победы на Красной площади

19:54
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Россияне празднуют 74-ю годовщину победы в ВОВ

В понедельник, 24 июня, в честь 74-й годовщины Парада Победы ветераны и представители столичного правительства возложили красные гвоздики и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, передает "ТВ Центр".
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Они отдали дань памяти тем, кто в годы войны освободил Родину от врага. 24 июня 1945 года в Москве прошёл первый Парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Тогда по главной площади страны прошло более 35 тысяч военнослужащих от каждого действующего в конце войны фронта. В завершении Парада к подножию Мавзолея защитники  бросили личный штандарт Гитлера и 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.

Про эту значимую дату в истории нашей страны на своей странице в Twitter написал и Мэр Москвы. Сергей Собянин отметил, что знает кадры этого легендарного парада с детства и каждый раз смотрит на них с особым чувством.

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