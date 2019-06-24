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Египет анонсировал возобновление чартеров из России

19:09
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Процедура почти завершена

Москва и Каир готовы работать над созданием устойчивой системы безопасности в ближневосточном регионе и механизмов совместного противостояния кризисам, угрожающим интересам двух стран. Речь об этом шла на состоявшейся в российской столице пятой встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Египта  в формате "два плюс два".

Как подчеркнул министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, создание такого механизма  диалога - это свидетельство того, что отношения Москвы и Каира приобрели качество стратегического партнёрства и всеобъемлющего взаимодействия.

В свою очередь, египетские коллеги российских министров отметили, что военно-техническое сотрудничество двух стран способствует укреплению обороноспособности Египта , что исключительно важно для укрепления региональной стабильности.

Еще одна тема в отношениях России и Египта — авиасообщение между между странами которое было прервано в ноябре 2015 года. Министр иностранных дел страны Самех Шукри в интервью ТАСС заявил, что  Каир рассчитывает на возобновление чартеров между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца года.

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