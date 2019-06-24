Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Россияне занимают первое место по поездкам в страну

В Грузии уже 5-й день не стихают протесты, устроенные оппозицией. Властям пока так и не удается найти общий язык с митингующими, и это несмотря на выполнение ряда ключевых требований демонстрантов. В столице страны Тбилиси состоялся антиправительственный автопробег. Причем выбор флагов в руках участников акции - говорит красноречивее любых слов.

Несмотря на то, что грузинские власти пошли на ряд уступок демонстрантам, протестный запал уже не остановить. Спикер парламента, как того и требовали вышедшие на улицы люди, заявил об уходе в отставку, парламентские выборы в 2020 году пройдут вопреки грузинской конституции не по смешанной системе, а по пропорциональной. Но требований становится все больше. Уверенности демонстрантам видимо, придают американские флаги и полотнища Евросоюза в руках. В понедельник в Грузии стартовал протестный автопробег. Целая колонна автомобилей двинулась к зданию МВД требовать отставки главы ведомства Георгия Гахарии.

"Мы будем продолжать голодовку до тех пор, пока нас не услышат. Мы требуем отставки министра внутренних дел, освобождения несправедливо арестованных в ходе протестов и наказания тех, кто превысил свои полномочия", - говорит протестующие.

Массовые акции протеста начались в Тбилиси в четверг. Полиция для разгона демонстрантов применила все имеющиеся в наличии спецсредства. В понедельник власти снова сделали очередной реверанс в сторону недовольных: МВД Грузии на время расследования отстранило от работы 10 полицейских. Но избавляться от министра внутренних дел правящая партия категорически не желает.

"Мы хотим жить в свободной стране. Я ничего не имею против русских - но я категорически против психологической и физической оккупации. Я пришел защитить молодых людей, которые потеряли глаза из-за того, что идиоты-полицейские стреляли нам в лицо резиновыми пулями", - говорит один из участников протестов.

Формальным поводом к скандалу стала сессия Международной ассамблеи православия, проходившая в четверг в грузинском парламенте. Глава российской делегации, по совместительству являющийся президентом этой организации, следуя предложенному протоколу, занял кресло спикера. И, как по мановению палочки, мгновенно это вывело на улицы тысячи людей с уже готовыми антироссийскими плакатами. В нашем МИД считают, что без вмешательства извне дело не обошлось

"Пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются - это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

Москва ответила запретом авиакомпаниям с 8 июля летать из России в Грузию и рекомендациями туроператорам не продавать путевки в эту страну. А Роспотребнадзор аккурат в момент обострения ситуации заявил, что качество грузинского вина ухудшилось, а потому, контроль будет ужесточен. Пресс-секретарь российского президента рассказал журналистам о том, что Кремль видит признаки внутриполитического кризиса в Грузии, но не считает это своим делом. В отличие от безопасности россиян.

"Сейчас в Грузии царит очень такая русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри тоже такими радикальными элементами", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские авиакомпании без доплат начали предлагать пассажирам варианты перелетов на другие курорты или города, турфирмы - перебронирование страны отпуска, либо полный возврат денег. Грузины, которые не митингуют, а работают в туристической сфере, подсчитывают убытки. Они составят под миллиард долларов. Это огромная сумма для небогатой страны. Совпадение или нет, но за два дня до начала беспорядков Грузию посетил заокеанский вояжер. С политическими гастролями здесь побывал директор американского центра Джо Байдена и в интервью местным журналистам убеждал аудиторию, что российские инвестиции - это зло, и даже российские туристы и не путешественники вовсе, а самые настоящие разведчики.

"Говорить о гибридной войне, которую ведет Россия и вредоносном влиянии Москвы – это ключевой момент. Экономическое влияние России становится все более и более сильным. Когда Россия покупает здесь большую часть земельных участков, покупает разные стратегически важные компании, бизнесы. В финансовом или инфраструктурном секторах. Это должно иметь соответствующую оценку на предмет наличия рисков, потому что Грузия через десять лет может оказаться в ситуации, когда будет поздно. Экономическое влияние на Грузию и руководство страны со стороны России настолько сильное, что будет довольно сложно сохранять суверенитет", - заявил старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете США Майкл Карпентер.

Влияние США на Грузию, исходя из этого интервью, конечно, гораздо более плодотворное. Вашингтон и настоящую демократию принесет. И в НАТО вот-вот возьмет. Но пока некоторые члены альянса, типа Франции и Германии сомневаются, стоит ли вешать себе на шею Грузию, Штаты уже давно готовятся открыть на территории этой бывшей советской республики военную базу. Но не так давно избранная президентом Саломе Зурабишвили заявила, что такой шаг не нужен, и может быть расценен Москвой как провокация. За что тут же получила угрозы импичмента.

Сейчас, когда на улицы вышли тысячи людей, вновь подвергая риску стабильность власти, Зурабишвили тут же назвала Россию врагом и оккупантом. А потом еще раз переобулась в воздухе и заговорила о том, что россияне все-таки должны приезжать на отдых.

Лилия Акиньшина, Алексей Платонов, Андрей Грис, "ТВ Центр".