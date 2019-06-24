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Смерть Короля Ночи из "Игры престолов" подсмотрели в индийском сериале

19:23
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Вот почему он умер так нелепо

Создателей сериала "Игра престолов" уличили в плагиате сцены из индийского сериала про Аладдина.

Речь идет о моменте, где Арья Старк убивает Короля Ночи, вонзив в него клинок. Сначала девочка прыгает на него с оружием, но предводитель мертвых хватает ее за горло. Затем Арья роняет клинок в другую руку и вонзает его в живот врагу. В индийской картине есть момент, который повторят эту сцену практически один в один.

Примечательно, что серия "Аладдина" вышла в середине 2018 года, когда восьмой эпизод "Игры престолов" только снимался, пишет журнал Esquire.

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Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
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