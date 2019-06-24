Смерть Короля Ночи из "Игры престолов" подсмотрели в индийском сериале

Вот почему он умер так нелепо

Создателей сериала "Игра престолов" уличили в плагиате сцены из индийского сериала про Аладдина.

Речь идет о моменте, где Арья Старк убивает Короля Ночи, вонзив в него клинок. Сначала девочка прыгает на него с оружием, но предводитель мертвых хватает ее за горло. Затем Арья роняет клинок в другую руку и вонзает его в живот врагу. В индийской картине есть момент, который повторят эту сцену практически один в один.

Индийские сериалы



(Вроде как этот эпизод вышел в 2018 году, когда Игра Престолов еще только снималась) pic.twitter.com/RRiVsw6TD0 — Москалюк Андрей (@yaksys) 24 июня 2019 г.

Примечательно, что серия "Аладдина" вышла в середине 2018 года, когда восьмой эпизод "Игры престолов" только снимался, пишет журнал Esquire.