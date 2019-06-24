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Глава Ингушетии подал в отставку

19:22
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Юнус-Бек Евкуров переизбрался на новый срок в прошлом году

Глава Ингушетии досрочно уходит в отставку. Об этом Юнус-Бек Евкуров сам заявил в обращении, показанном на национальном телевидении.

Он сообщил, что принял решение обратиться к Владимиру Путину с соответствующей просьбой и надеется на согласие президента. Евкуров пообещал жителям Ингушетии, что сделает все возможное для их процветания. За 11 лет его руководства в регионе удалось победить терроризм, снизить экстремизм и развить социальную сферу, отметил глава Ингушетии.

"Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас", - сказал Евкуров. Его слова приводит ТАСС.

Решение об отставке он объяснил разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций. Каждый человек во власти Ингушетии стоит перед выбором - личные интересы или интересы республики.

Юну-Бек Евкуров возглавил Ингушетию в конце октября 2008 года, сменив на этом посту Мурата Зязикова. Через год пережил покушение. В Назрани в середину кортежа Евкурова врезалась иномарка, начиненная взрывчаткой. Один из охранников главы республики скончался, сам он получил тяжелые ранения.

Переизбирался на пост главы Ингушетии в 2013 году и в сентябре 2018-го.

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