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Подробности крушения двух истребителей в Германии

20:49
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Военные подтвердили гибель одного из пилотов

Военно-воздушные силы Германии раскрыли подробности гибели двух самолетов в районе озера Мюриц на севере страны. Истребители Eurofighter Typhoon столкнулись в воздухе днем в понедельник и потерпели крушение.
Появилось видео с места крушения двух истребителей в Германии

Военные уточнили, что один из пилотов погиб. Об этом говорится в Twitter ВВС ФРГ. Второй, по их данным, спасся благодаря парашюту. Ранее официально не сообщалось о гибели летчика. Полиция лишь сообщала, что в районе авиакатастрофы найдены останки.

Известно, что упавшие самолеты выполняли учебный полет и были приписаны к авиационному полку, расквартированному в городе Лаге. О причинах катастрофы пока не сообщается.

 

Ударных средств на борту истребителей не было. Во время падения они не задели объекты гражданской инфраструктуры: один из самолетов упал в лес, другой – в поле.

Видео с места крушения самолетов:

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