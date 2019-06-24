Подробности крушения двух истребителей в Германии

Военные подтвердили гибель одного из пилотов

Военно-воздушные силы Германии раскрыли подробности гибели двух самолетов в районе озера Мюриц на севере страны. Истребители Eurofighter Typhoon столкнулись в воздухе днем в понедельник и потерпели крушение.

Военные уточнили, что один из пилотов погиб. Об этом говорится в Twitter ВВС ФРГ. Второй, по их данным, спасся благодаря парашюту. Ранее официально не сообщалось о гибели летчика. Полиция лишь сообщала, что в районе авиакатастрофы найдены останки.

Известно, что упавшие самолеты выполняли учебный полет и были приписаны к авиационному полку, расквартированному в городе Лаге. О причинах катастрофы пока не сообщается.

Ударных средств на борту истребителей не было. Во время падения они не задели объекты гражданской инфраструктуры: один из самолетов упал в лес, другой – в поле.

Видео с места крушения самолетов:

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