Порошенко придумал хитрый план по спасению Грузии

Экс-президент хочет переименовать страну и заполонить ее украинцами

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к соотечественникам с просьбой поддержать Грузию на фоне ухудшений отношений с Россией.

В первую очередь стоит отказаться от путевок в Крым и отправиться отдыхать на курорты Батуми, пока "Москва наносит удары по туристической Грузии", заявил в своем видеообращении бывший глава государства.

Помимо этого, Грузию нужно официально переименовать в Сакартвело (самоназвание страны – прим. ред.). Он посоветовал главе украинского МИД начать переговоры с грузинской стороной об изменении официального названия.

"Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело – значит поддержать Украину!", - заявил Порошенко.

20 июня в Грузии начались акции протеста с антироссийскими лозунгами. Волнения спровоцировало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

В ответ на антироссийские выступления Москва приостановила авиасообщение с Грузией. Временный запрет на полеты начнет действовать 8 июля. Гражданам России рекомендовано не ездить в Грузию. Уже находящиеся там туристы будут возвращены на родину.

Видео: Что делать оказавшимся в Грузии российским туристам