ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко придумал хитрый план по спасению Грузии

21:22
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Экс-президент хочет переименовать страну и заполонить ее украинцами

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к соотечественникам с просьбой поддержать Грузию на фоне ухудшений отношений с Россией.
Украинцы порадовались антироссийским протестам в Грузии

В первую очередь стоит отказаться от путевок в Крым и отправиться отдыхать на курорты Батуми, пока "Москва наносит удары по туристической Грузии", заявил в своем видеообращении бывший глава государства.

Помимо этого, Грузию нужно официально переименовать в Сакартвело (самоназвание страны – прим. ред.). Он посоветовал главе украинского МИД начать переговоры с грузинской стороной об изменении официального названия.

"Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело – значит поддержать Украину!", - заявил Порошенко.

20 июня в Грузии начались акции протеста с антироссийскими лозунгами. Волнения спровоцировало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

В ответ на антироссийские выступления Москва приостановила авиасообщение с Грузией. Временный запрет на полеты начнет действовать 8 июля. Гражданам России рекомендовано не ездить в Грузию. Уже находящиеся там туристы будут возвращены на родину.

Видео: Что делать оказавшимся в Грузии российским туристам

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.