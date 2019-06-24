Видео звезды "Уральских пельменей" испугало россиян

Юлия Михалкова показала шикарный вид из бассейна

Российская актриса, звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова поделилась в Instagram видео со своего отдыха в Сингапуре. В ролике она позирует в бассейне, который расположен на крыше высотки, в соблазнительном купальнике.

"Помечтаем? Если бы была возможность телепортироваться в любое место, то где бы вы хотели сейчас оказаться?" – завела разговор с фанатами Михалкова.

В ответ люди написали, что были бы не прочь оказаться в бассейне вместе с ней, отмечает URA.RU. "Рядом с вами, но страшно", - призналась одна из подписчиц Михалковой zanetta_zanna.

Ранее актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова перечислила, чему ей пришлось научиться ради выступлений в популярном шоу.

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