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Медведева во Франции подвели переводчики

21:57
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Российскому премьеру не перевели последний вопрос

На пресс-конференции премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуарда Филиппа возникли проблемы с аппаратурой.

Техника начала барахлить на последних двух вопросах. Один был адресован Филиппу, он касался роли России в безопасности Европы. Медведев на него отвечать не стал, так как не прозвучал русский перевод.

Второй вопрос тоже задали без перевода, после чего Медведев предположил, что возникли технические неполадки и попросил повторить вопрос. Речь шла про отношение России к ложной информации о вмешательстве в европейские выборы.

Как оказалось, у переводчиков возникли проблемы со звуком от микрофонов из зала. Наш премьер смог ответить на вопрос только с третьего раза, пишет "Газета.Ru".

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