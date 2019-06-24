Медведева во Франции подвели переводчики

Российскому премьеру не перевели последний вопрос

На пресс-конференции премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуарда Филиппа возникли проблемы с аппаратурой.

Техника начала барахлить на последних двух вопросах. Один был адресован Филиппу, он касался роли России в безопасности Европы. Медведев на него отвечать не стал, так как не прозвучал русский перевод.

Второй вопрос тоже задали без перевода, после чего Медведев предположил, что возникли технические неполадки и попросил повторить вопрос. Речь шла про отношение России к ложной информации о вмешательстве в европейские выборы.

Как оказалось, у переводчиков возникли проблемы со звуком от микрофонов из зала. Наш премьер смог ответить на вопрос только с третьего раза, пишет "Газета.Ru".