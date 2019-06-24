Видео момента столкновения двух истребителей в Германии

В результате авиакатастрофы погиб один человек
Авиакатастрофа в Германии, в результате которой два истребителя ВВС ФРГ потерпели крушение в районе озера Мюриц на севере страны, попала на видео. Кадры момента столкновения опубликовали в соцсетях очевидцы.
На записи видно, как самолет Eurofighter, столкнувшись с другим в воздухе, взрывается. После падения над горизонтом поднимаются столбы дыма.
Крушение произошло в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. На месте происшествия вспыхнул пожар. Оба летчика катапультировались, но один из них погиб.
Как ранее сообщили в ВВС ФРГ, самолеты выполняли учебный полет и были приписаны к авиационному полку, расквартированному в городе Лаге. О причинах катастрофы пока не сообщается.
Видео с места катастрофы: