ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео момента столкновения двух истребителей в Германии

22:38
  • понедельник
  • 24 июня 2019

В результате авиакатастрофы погиб один человек

Авиакатастрофа в Германии, в результате которой два истребителя ВВС ФРГ потерпели крушение в районе озера Мюриц на севере страны, попала на видео. Кадры момента столкновения опубликовали в соцсетях очевидцы.

Подробности крушения двух истребителей в Германии
Появилось видео с места крушения двух истребителей в Германии

На записи видно, как самолет Eurofighter, столкнувшись с другим в воздухе, взрывается. После падения над горизонтом поднимаются столбы дыма.

Крушение произошло в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. На месте происшествия вспыхнул пожар. Оба летчика катапультировались, но один из них погиб.

Как ранее сообщили в ВВС ФРГ, самолеты выполняли учебный полет и были приписаны к авиационному полку, расквартированному в городе Лаге. О причинах катастрофы пока не сообщается.

Видео с места катастрофы:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Истребитель Eurofighter ВВС Германии
Истребитель Eurofighter ВВС Германии
Истребители Eurofighter ВВС Германии
Истребители Eurofighter ВВС Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.