Какое будущее ждет Грузию после протестов

Ситуацию в Грузии обсудили в программе "События. 25-й час"

К каким переменам в национальной политике приведут протестные выступления в Тбилиси? Почему заявления о спонтанном начале митингов не выдерживают никакой критики? И кто заинтересован в росте антироссийских настроений в стране?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"В Грузии и сейчас достаточно антироссийски настроенных политиков. Поэтому принципиально вряд ли что-нибудь изменится. Все-таки, в основном, это внутригрузинская история", - отметил он.

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