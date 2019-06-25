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Какое будущее ждет Грузию после протестов

09:41
  • вторник
  • 25 июня 2019

Ситуацию в Грузии обсудили в программе "События. 25-й час"

К каким переменам в национальной политике приведут протестные выступления в Тбилиси? Почему заявления о спонтанном начале митингов не выдерживают никакой критики? И кто заинтересован в росте антироссийских настроений в стране?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"В Грузии и сейчас достаточно антироссийски настроенных политиков. Поэтому принципиально вряд ли что-нибудь изменится. Все-таки, в основном, это внутригрузинская история", - отметил он. 

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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