ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Космонавты вернулись на Землю после семи месяцев на МКС

08:10
  • вторник
  • 25 июня 2019

Они завершили свою миссию на орбите

Этим утром экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане. На борту россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Маклейн, сообщает "ТВ Центр".

После приземления космонавтов осмотрели медики. За семь месяцев работы на МКС экипаж пять раз выходил в открытый космос. "Союз" отстыковался от станции во вторник ночью и в 5:48 по московскому времени приземлился в 145 километрах от города Жезказган.

В настоящее время на МКС остаются российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты — Ник Хейг и Кристина Кук.

Читайте также:
Главное сегодня
Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада)
Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада)
Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-11"
Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-11"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.