Космонавты вернулись на Землю после семи месяцев на МКС

Они завершили свою миссию на орбите

Этим утром экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане. На борту россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Маклейн, сообщает "ТВ Центр".

После приземления космонавтов осмотрели медики. За семь месяцев работы на МКС экипаж пять раз выходил в открытый космос. "Союз" отстыковался от станции во вторник ночью и в 5:48 по московскому времени приземлился в 145 километрах от города Жезказган.

В настоящее время на МКС остаются российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты — Ник Хейг и Кристина Кук.