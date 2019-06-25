Украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ

Сербский депутат поднял вопрос о Крыме, выступая в ПАСЕ на русском языке - это не понравилось украинской делегации

Россия возвращается в ПАСЕ. Делегацию нашей страны официально пригласили участвовать в июньской сессии. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла после девяти часов переговоров в Страсбурге.

За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 - против, еще 10 воздержались. При этом не обошлось без скандалов. Украинский депутат перебил сербского коллегу, из-за того что тот выступал на русском языке, передает "ТВ Центр".

Кроме того, представители Украины и Великобритании вносили на рассмотрение более 200 поправок, чтобы затянуть процесс принятия резолюции. Тем не менее, российская делегация уже подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее, хотя не исключила, что они могут быть опротестованы.

Напомним, Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения с Крымом.