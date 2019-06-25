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В Тбилиси придумали способ обойти запрет на полеты россиян в Грузию

08:31
  • вторник
  • 25 июня 2019

Для этого они привлекут Азербайджан, Армению и Турцию

Из аэропортов Баку, Еревана, а также турецкого Трабзона в Грузию могут запустить бесплатные автобусы для российских туристов. С таким предложением к Минэкономики и представителям туристического сектора обратился глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

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В эфире грузинского Первого канала он завил, что для окончательного решения к обсуждению подключат МИД Грузии. Алавердашвили отметил, что убытки Грузии из-за введения ограничений со стороны России могут достичь 2,1 миллиарда лари (примерно 750 миллионов долларов).

По его словам, многие владельцы крупных гостиниц в Тбилиси, а также представители курортных городов заявляют, что получили от российских туристов звонки с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию, сообщает РИА Новости. Еще одной темой обсуждения стало назначение чартерных рейсов. По словам Алавердашвили, некоторые страны уже выразили к этому готовность. В частности, это Украина и Казахстан.

С 20 июня в Грузии проходят акции протеста, сопровождающиеся антироссийскими высказываниями. В первый день митинг завершился столкновениями с полицией. Пострадали около 300 человек. Протестующие требуют от властей отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов.

Из-за ситуации в Грузии власти России были вынуждены приостановить авиасообщение с этой страной. Временный запрет на полеты начнет действовать с 8 июля. Также россиянам рекомендовано не ездить в Грузию. Те туристы, которые уже находятся там, вернутся на родину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авиасообщение с Грузией возобновится, когда ситуация в стране вернется в "нерусофобское русло".

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