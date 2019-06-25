Врачи назвали нестыковки в истории с отравлением и амнезией Алибасова

С таким диагнозом продюсер не мог бы сниматься в телешоу

Врачи заподозрили продюсера Бари Алибасова, который две недели провел в реанимации, в инсценировке отравления.

Врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев сказал, что при ожоге желудка четвертой степени, который якобы получил музыкальный продюсер, пациента не отпускают домой через две недели. "Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", - цитирует врача "Комсомольская правда".

По словам Румянцева, при тяжелом отравлении Алибасов не мог бы нормально питаться, что обязательно бы отразилось на его внешнем виде. Однако зрители и интернет-пользователи, которые следят за приключениями продюсера после его выписки из больницы, не заметили, чтобы он очень похудел. "Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому - трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие - а его нет", - сказал врач-гастроэнтеролог.

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, в свою очередь, усомнился в том, что основатель группы "На-На" потерял память после искусственной комы. Амнезия не наступает даже после нескольких месяцев медикаментозного сна, говорит врач. "Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток. Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата и человек выходит из сна", - рассказал Николаев.

По мнению медиков, Алибасов мог попасть в больницу по другой причине, а историю с отравлением он придумал ради пиара.

Ранее юморист Ефим Шифрин прокомментировал "нехитрый трюк" Алибасова, когда он появился в телевизионной студии на инвалидном кресле. Шифрин проделал тоже самое несколькими месяцами ранее, чтобы обыграть слухи о своей слепоте.

Напомним, Алибасова госпитализировали 4 июня. Он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня продюсера неожиданно выписали из больницы. Скептически настроенные люди считают, что всю эту историю срежиссировали пиарщики Алибасова перед гастролями "На-На".

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