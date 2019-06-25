"Надо спасать": Дана Борисова бьет тревогу из-за изменившейся Марины Хлебниковой

Певица сильно похудела и постарела

После появления звезды 90-х Марины Хлебниковой в шоу Андрея Малахова поползли слухи о пагубном пристрастии певицы. Народ решил, что артистка теперь ежедневно не пьет не только "чашку кофею", но и что-то покрепче.

Первой тревогу забила Дана Борисова, которая с трудом поборола алкоголизм. Телеведущая опубликовала в Instagram кадр из программы, на котором видно, что 53-летняя Хлебникова сильно постарела.

"Марину Хлебникову надо спасать", - заявила Дана. При этом как она собирается помочь артистке Борисова не сообщила.

Ранее о проблемах Хлебниковой рассказал певец Шура. По словам артиста, его коллега страдает от алкоголизма. На чем основы такие громкие заявления Шура не пояснил.

Сама Хлебникова была возмущена. "Если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил", - прокомментировала высказывание заботливого исполнителя Марина.

Отметим, что в жизни Марины Хлебниковой сейчас не самый простой период. Певица тяжело переживает смерть бывшего мужа Антона Логинова. Последние годы артистка делила с экс-супругом квартиру. Певица выхаживала мужчину после инсульта, но он так и не смог поправиться. Болезнь возлюбленного так истощила артистку, что она похудела до 41 килограмма.