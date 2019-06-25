ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Надо спасать": Дана Борисова бьет тревогу из-за изменившейся Марины Хлебниковой

08:36
  • вторник
  • 25 июня 2019

Певица сильно похудела и постарела

После появления звезды 90-х Марины Хлебниковой в шоу Андрея Малахова поползли слухи о пагубном пристрастии певицы. Народ решил, что артистка теперь ежедневно не пьет не только "чашку кофею", но и что-то покрепче.

Первой тревогу забила Дана Борисова, которая с трудом поборола алкоголизм. Телеведущая опубликовала в Instagram кадр из программы, на котором видно, что 53-летняя Хлебникова сильно постарела.

"Марину Хлебникову надо спасать", - заявила Дана. При этом как она собирается помочь артистке Борисова не сообщила.

Ранее о проблемах Хлебниковой рассказал певец Шура. По словам артиста, его коллега страдает от алкоголизма. На чем основы такие громкие заявления Шура не пояснил.

Сама Хлебникова была возмущена. "Если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил", - прокомментировала высказывание заботливого исполнителя Марина.

Отметим, что в жизни Марины Хлебниковой сейчас не самый простой период. Певица тяжело переживает смерть бывшего мужа Антона Логинова. Последние годы артистка делила с экс-супругом квартиру. Певица выхаживала мужчину после инсульта, но он так и не смог поправиться. Болезнь возлюбленного так истощила артистку, что она похудела до 41 килограмма.

Новости по теме
Дана Борисова
Дана Борисова
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.