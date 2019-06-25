Оголившегося на публике Киркорова сравнили с Зеленским

Поп-король снова в центре внимания

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян посмотрел новый клип Филиппа Киркорова и посулил ему участь новоизбранного президента Украины.

"Такое ощущение, что смотришь не клип Киркорова, а рекламу по ТВ. Был бы это не "поп-король", а любой другой певец, я бы выключил клип секунд через 10 после его начала. Но из уважения к Филиппу Бедросовичу досмотрел сие "произведение" до конца. Водка, огурцы, пельмени: полный набор. Шампанское он уже не рекламирует, а остальное… Если любители нудизма посмотрят его клип, то, наверное, им это понравится. Роды он принимал забавно. Все больше складывается ощущение, что Киркорову нужно идти в комедийные актеры. Он мне чем-то Зеленского напоминает. С таким комическим творчеством у него есть все шансы пойти по его стопам в 2024 году", - сказал Манукян ТВЦ.RU.

В новом клипе "Стеснение пропало" Киркоров примерил на себя образ акушера, учителя географии и нудиста. В одной из сцен он разделся догола. Автором песни стал Антон Пустовой, который сочинил скандально известные хиты "Ибица" и "Цвет настроения синий". Клип снял Павел Худяков, работающий с Тимати.

Мнение россиян о клипе разделилось. Одни восхитились креативностью и смелостью Киркорова, а другие обвинили его в пошлости и глупости. "О душе нужно петь! А не оголять телеса старому дядьке... это фу!", "Филя, ты со световой скоростью деградируешь", "Интеллект весь в трусах остался!" - пишут в соцсетях возмущенные граждане.