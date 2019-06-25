ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оголившегося на публике Киркорова сравнили с Зеленским

08:53
  • вторник
  • 25 июня 2019

Поп-король снова в центре внимания

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян посмотрел новый клип Филиппа Киркорова и посулил ему участь новоизбранного президента Украины. 

Горе-отец Киркоров разболтал любовный секрет дочери
Галкина взбесило помешательство Киркорова на Пугачевой
Киркоров не смог сдержать эмоций при упоминании дочери Лазарева

"Такое ощущение, что смотришь не клип Киркорова, а рекламу по ТВ. Был бы это не "поп-король", а любой другой певец, я бы выключил клип секунд через 10 после его начала. Но из уважения к Филиппу Бедросовичу досмотрел сие "произведение" до конца. Водка, огурцы, пельмени: полный набор. Шампанское он уже не рекламирует, а остальное… Если любители нудизма посмотрят его клип, то, наверное, им это понравится. Роды он принимал забавно. Все больше складывается ощущение, что Киркорову нужно идти в комедийные актеры. Он мне чем-то Зеленского напоминает. С таким комическим творчеством у него есть все шансы пойти по его стопам в 2024 году", - сказал Манукян ТВЦ.RU. 

В новом клипе "Стеснение пропало" Киркоров примерил на себя образ акушера, учителя географии и нудиста. В одной из сцен он разделся догола. Автором песни стал Антон Пустовой, который сочинил скандально известные хиты "Ибица" и "Цвет настроения синий". Клип снял Павел Худяков, работающий с Тимати.  

Мнение россиян о клипе разделилось. Одни восхитились креативностью и смелостью Киркорова, а другие обвинили его в пошлости и глупости. "О душе нужно петь! А не оголять телеса старому дядьке... это фу!", "Филя, ты со световой скоростью деградируешь", "Интеллект весь в трусах остался!" - пишут в соцсетях возмущенные граждане.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.