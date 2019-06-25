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Названы внешние признаки онкологии

08:57
  • вторник
  • 25 июня 2019

Бледность, усталость и снижение веса

Существуют несколько признаков, которые могут свидетельствовать об онкологии у человека. О них рассказала врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина.

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По ее словам, выводы британских ученых о том, что опухшие пальцы, а также выпуклые блестящие ногтевые пластины могут говорить о развитии рака, действительно имеют под собой основания. Землянухина отметила, что эти симптомы использовали в диагностике "наши старые профессора". "Но без индивидуального анализа нет способа дифференцировать, что это — рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний", - подчеркнула она.

Землянухина добавила, что к онкологу нужно немедленно обращаться в случае, если у человека резко снижается вес, пропадает аппетит и появляется отвращение к мясу, пишет "Известия" со ссылкой на Медикфорум. Также к признакам ужасной болезни можно отнести бледность кожных покровов, общую усталость, небольшую температуру без видимых причин.

Ранее в Минздраве сообщили, что в прошлом году показатель смертности от онкологических заболеваний, то есть частота смертей среди всех пациентов в России, составил 6%. Чаще всего наши граждане умирают от рака поджелудочной железы - 39,9%.

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