Появились детали побега Петра Порошенко с Украины

У экс-главы государства есть план

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассматривает различные варианты бегства с Украины. Об этом пишет Elise Journal со ссылкой на свои источники.

По некоторым данным, Порошенко намерен создать общественную организацию со штабом в Бельгии или Британии. При этом он уже ведет переговоры с представителями бизнеса из Лондона. Так будет выглядеть, как будто бывший глава государства не сбежал с Украины, а уехал представить ее интересы, пишут во вторник "Известия".

На Украине в отношении Петра заведено пять уголовных дел. Его обвиняют в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.