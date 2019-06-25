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Появились детали побега Петра Порошенко с Украины

09:33
  • вторник
  • 25 июня 2019

У экс-главы государства есть план

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассматривает различные варианты бегства с Украины. Об этом пишет Elise Journal со ссылкой на свои источники.

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По некоторым данным, Порошенко намерен создать общественную организацию со штабом в Бельгии или Британии. При этом он уже ведет переговоры с представителями бизнеса из Лондона. Так будет выглядеть, как будто бывший глава государства не сбежал с Украины, а уехал представить ее интересы, пишут во вторник "Известия".

На Украине в отношении Петра заведено пять уголовных дел. Его обвиняют в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.

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