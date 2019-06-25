В Москве грабитель травил прохожих газировкой

Злоумышленника задержали

В Москве в Басманном районе задержали мужчину, которого подозревают в отравлении прохожих в центре столицы. В его квартире проводят обыск. Изъяты свертки с белым порошком, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Ранее стало известно, что за последний месяц в центре Москвы примерно 24 человека были отравлены газированной водой или вином с неизвестным психотропным веществом. После этого их грабили. Часть потерпевших впала в кому.

Согласно информации портала The Village, инциденты происходили с 11 мая по 21 июня. Злоумышленник утверждал, что приехал в Москву из Нальчика. При этом представлялся все время разными именами.

По некоторым данным, у мужчины была сообщница. Он знакомился с людьми на улице и в какой-то момент предлагал им попить газировки или алкоголь. Одной из пострадавших стала фоторедактор портала Людмила Чижова. Она находилась в коме на искусственной вентиляции легких три дня. Некоторым повезло еще меньше. Один мужчина после комы попал в реанимацию, где провел около двух недель.

Всех пострадавших травили "неизвестным психотропным веществом". Нападения происходили в скверах возле Чистых прудов, а также в общественном пространстве "Яма" на Хохловской площади. Были пострадавшие и в парке "Горка", а также баре "Зинзивер". Сейчас полиция выясняет точное число пострадавших.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"