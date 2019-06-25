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Карманы британцев опустошают ради дома-мечты Меган Маркл

09:58
  • вторник
  • 25 июня 2019

Ремонт еще далек от завершения

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают тратить средства налогоплательщиков на обустройство Фрогмор-коттеджа, куда супруги переехали в апреле текущего года. 

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Изначально на реставрацию здания, построенного в XIX веке, предполагалось потратить 1,5 миллиона фунтов стерлингов, однако в итоге сумма выросла примерно вдвое. Ремонтные работы длились около полугода, но еще не все закончено. Принцу Гарри и Меган Маркл предстоит покрасить фасад дома и обустроить сад. 

Основная часть работ была оплачена из суверенного фонда королевы Елизаветы II, который формируется за счет налоговых поступлений. За мебель и технику молодые супруги заплатили сами. К тому же они потратили свои средства на дизайн ванных комнат и кухни. Как пишет Express, казна не потянула бы такую роскошь. Работы в саду Гарри и Меган тоже решили оплатить из собственного кармана. 

При этом осведомленные источники утверждают, что Фрогмор-коттедж - отнюдь не такой шикарный дом, как могло бы показаться. В нем размещаются всего пять спален. Там нет никаких студий для йоги и "плавающих" полов, о чем писали СМИ. 

Между тем выяснилось, что в прошлом году королевская семья получила 82,2 миллиона фунтов стерлингов из суверенного фонда и потратила из них 67 миллионов. Оставшиеся деньги пойдут на реставрационные работы в Букингемском дворце. В число королевских расходов вошли траты на безопасность, поездки, проведение церемоний и так далее. По подсчетам журналистов, в прошлом году семья Елизаветы II обошлась каждому жителю Великобритании в 1,24 фунта стерлингов. 

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