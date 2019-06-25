Подробности состояния здоровья Михаэля Шумахера

Он продолжает бороться

Жан Тодт, ранее занимавший пост спортивного директора "Феррари", поделился информацией о состоянии знаменитого гонщика "Формулы 1" Михаэля Шумахера. По его словам, немецкий спортсмен находится в окружении любящих его людей.

Сейчас он живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой в Швейцарии. "Он продолжает бороться – это все, что я могу сказать", - приводит его слова "Спорт-Экспресс".

В декабре 2018 года сообщалось, что семикратный чемпион "Формулы-1" идет на поправку. Он больше не прикован к постели и не нуждается в специальном аппарате для дыхания. При этом на специальный уход и терапию уходит более чем 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Михаэль Шумахер в 50 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. Это произошло в 2013 году, когда он катался на горных лыжах во французских Альпах. Гонщик упал на склоне, ударившись головой о камень. Он полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014-го его перевезли в реабилитационный центр, а затем домой, где спортсмен продолжает восстанавливаться.