В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Далее вопрос обсудит спецкомиссия

Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ. Далее этот вопрос рассмотрит специальная комиссия. Заседание состоится в среду во второй половине дня. До этого момента наша делегация сможет участвовать в работе ассамблеи, но будет лишена права голоса по поводу своих полномочий.

Заявку о возвращении в Парламентскую ассамблею Европы наша делегация подала сразу же после оглашения результатов голосования. После пятилетнего перерыва Россия может без промедления вернуться к полноценной работе в ПАСЕ, сообщает "ТВ Центр".

На часах уже давно было за полночь, когда резолюцию о поправках в регламент все-таки ставят на голосование. 9 часов ПАСЕ рассматривала этот вопрос. Точнее, пыталась рассмотреть. Сначала украинская делегация, как могла, срывала выступления на сессии. Депутат Алексей Гончаренко, например, просто стал перекрикивать сербского коллегу. Ведь тот говорил неприятные для Киева вещи. И к тому же на русском.

Потом ПАСЕ буквально завалили поправками к документу. 222 - дополнения, изменения, предложения о пересмотре. Авторства Украины, Британии и Грузии. Причем, настолько похожие и бессмысленные, что автор резолюции Петра де Сутер уже, кажется, устала раз за разом доказывать их несостоятельность. Ведь сам механизм санкций противоречит уставу ПАСЕ. А значит, не может применяться.

Украинская делегация даже потребовала отставки главы ПАСЕ. А теперь грозится сама хлопнуть дверью. Британцы, активно поддерживавшие ночной украинский перформанс, настроены спокойнее: игнорировать решение ПАСЕ нельзя.

Во вторник ПАСЕ должна приступить к нормальной работе ассамблеи. Но сможет ли, до сих пор неясно. Украинская делегация обещала не сдаваться. Тем временем для полного возвращения России в ПАСЕ нужно уладить последние детали. Полномочия нашей делегации, как не раз отмечали в Москве, должны быть подтверждены в полном объеме. Причем процедура должна завершиться до намеченных на четверг выборов генерального секретаря Совета Европы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Страсбург.