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В Грузии назвали виновных в "антироссийской истерии"

11:44
  • вторник
  • 25 июня 2019

Подобные настроения подогреваются в США

Тбилиси потеряет очень много от приостановки авиасообщения с Россией. Об этом заявила глава оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. По ее словам, вернуть прежние отношения между странами будет сложно из-за недальновидности властей республики, передает "ТВ Центр".

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Бывший спикер парламента убеждена, что "антироссийская истерия" подогревается американскими спецслужбами. Выгодна эта ситуация и экс-президенту Михаилу Саакашвили.

В понедельник митингующие устроили автопробег. С американскими и украинскими флагами на машинах участники приехали к зданию МВД, вновь требуя отставки главы ведомства. А позже, уже около парламента, несколько тысяч молодых людей спели гимн страны и разошлись.

Тем временем предприниматели предложили запустить для россиян бесплатные шаттлы из соседних стран. По оценкам бизнесменов, убытки от приостановки турпотока из нашей страны могут составить 750 миллионов долларов.

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