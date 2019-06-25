США срывают диалог с Ираном

США своими санкциями закрывают путь дипломатии, заявили в Тегеране

США пытаются сорвать диалог с Ираном, это подтверждает новый пакет санкций в отношении Исламской республики. Такое заявление во вторник сделали в российском МИД. Накануне по инициативе Вашингтона прошло очередное заседание Совбеза ООН, где американская сторона за закрытыми дверями призывала европейских партнеров усилить давление на Тегеран.

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное Ирану, проходило за закрытыми дверями. США, по всей видимости, надеялись склонить на свою сторону послов и оправдать свои действия в отношении Исламской республики, но, похоже, не вышло. Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, передает "ТВ Центр".

"Мы серьезно обеспокоены ростом напряженности в Заливе, которое еще более усилилось после того, как Иран сбил американский беспилотник. Эти события могут привести к просчетам и конфликтам. Мы призываем к диалогу с полным соблюдением международных правил", - отметил посол Германии в ООН Кристоф Хойсген.

Сбитый беспилотник - очевидно, лишь повод для Вашингтона перейти к более активным действиям. В Тегеране заявили, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. Штаты обвинения отрицают. Дональд Трамп в ответ собирался нанести ракетный удар по нескольким наземным объектам Ирана. Но в последний момент передумал, как позже объяснил, потому что посчитал такую реакцию непропорциональной. На родине президенту поспешили напомнить, что для начала военных действий нужно одобрение Конгресса. Однако Трамп считает иначе.

Пока американская пресса обсуждает полномочия президента, Трамп продолжил экономическое давление на Тегеран и подписал очередной пакет санкций. Они направлены конкретно на лидера Исламской республики и трех высших иранских военных руководителей. Казначейство США также заявило, что планирует внести в черный список министра иностранных дел Ирана.

"Эти меры представляют собой сильный и соразмерный ответ на все более провокационные действия Ирана. Мы будем продолжать усиливать давление на Тегеран до тех пор, пока режим не откажется от своей опасной деятельности и своих чаяний, включая погоню за ядерным оружием", - заявил Трамп.

Однако на новые санкции отреагировала в первую очередь экономика США. Американские отраслевые фондовые индексы снижаются, как и стоимость бумаг нефтяных компаний. Но Трамп продолжает раскачивать энергетический рынок. В последние недели он то играет мускулами и давит на Тегеран санкциями, то оценивает перспективы Ирана как феноменальные и говорит о готовности к переговорам. Неоднозначная позиция доверия со стороны Исламской республики не вызывает. Особенно, когда под боком находятся военные корабли США. В МИД Ирана завили: Вашингтон сам закрывают пути для дипломатии.

Импульсивность и непоследовательность американского президента, очевидно, надоела его европейским коллегам. Эммануэль Макрон накануне заявил, что на предстоящем саммите G20 собирается поговорить с Трампом наедине, чтобы помочь найти конструктивное решение иранской проблемы. Политологи же расценили это как попытку вразумить американского президента.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".