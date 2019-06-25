В Ницце самолет врезался в здание аэропорта (видео)

После этого началась экстренная эвакуация

ЧП произошло во французской Ницце. Самолет Кувейтских авиалиний во время посадки врезался в здание воздушной гавани. Сообщается, что борт задел крылом выход, к которому обычно подают трап, передает "ТВ Центр".

По предварительной версии, причиной произошедшего стала небрежность сотрудников, следивших за рулением Boeing. Пострадавших нет, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Обратный рейс этого самолета пришлось отменить, кроме того, еще несколько вылетов из этого аэропорта были задержаны.