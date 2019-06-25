Сын Харатьяна превратился в брутального бородача

21-летний Иван преобразился

За последнее время 21-летний Иван, сын актеров Дмитрия Харатьяна и Марины Майко, сильно возмужал и изменил свой образ.

Марина Майко, которая не балует подписчиков фотографиями сына, опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует вместе с Иваном и Дмитрием. Сын уже сравнялся ростом с отцом и набрал вес. Если раньше Иван выглядел тонким мальчиком, то сейчас он стал довольно крупным и брутальным мужчиной.

Кроме того, сын Харатьяна скорректировал свой образ - отрастил бородку и подстригся. Однако все эти изменения во внешности не избавили Ивана от сходства с отцом. В таких случаях говорят, что ребенок - копия отца.

"Очень гармоничные, красивые", "Красивые, счастливые все!", "Какие солнечные люди" - такие комментарии можно найти под семейными снимками Харатьяна и Майко.

Отметим, что сын Харатьяна учится во ВГИКе на режиссерском факультете. Недавно он участвовал в съемках фильма "Гардемарины", в котором снялся его отец.