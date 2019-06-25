Журналисты обсудили создание общественного движения "Мой район"

Среди них - Роман Бабаян

Как меняется столица и что ещё необходимо сделать, чтобы условия жизни москвичей стали комфортней и удобней. Об этом и многом другом говорили на открытой встрече с жителями города известные журналисты. Среди них и ведущий популярного ток-шоу "Право голоса" Роман Бабаян.

Главной темой собрания стало создание общественного движения "Мой район", цель которого проконтролировать выполнение одноимённой программы - она сейчас реализуется в столице.

В её рамках идёт активное благоустройство районов. В том числе, озеленение территорий, реконструкция дорог, строительство социальных объектов. Организаторы призвали поддержать инициативу по созданию общественного движения и участвовать в формировании нового облика Москвы.