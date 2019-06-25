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В Солнечногорске обсудили безопасность российских дорог

15:03
  • вторник
  • 25 июня 2019

Участники встречи обменялись мнениями

В подмосковном Солнечногорске стартовал двухдневный семинар-совещание членов Государственного совета о развитии сети автомобильных дорог и обеспечения на них безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участники, в числе которых главы регионов, депутаты и эксперты, обсуждают доклад рабочей группы Госсовета. Обмениваются опытом работы субъектов Федерации в сфере дорожного строительства, рассматривают спорные вопросы и возможные пути их решения с учётом лучших практик.

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