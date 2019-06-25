В Солнечногорске обсудили безопасность российских дорог

Участники встречи обменялись мнениями

В подмосковном Солнечногорске стартовал двухдневный семинар-совещание членов Государственного совета о развитии сети автомобильных дорог и обеспечения на них безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участники, в числе которых главы регионов, депутаты и эксперты, обсуждают доклад рабочей группы Госсовета. Обмениваются опытом работы субъектов Федерации в сфере дорожного строительства, рассматривают спорные вопросы и возможные пути их решения с учётом лучших практик.