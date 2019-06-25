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В Башкирии сдуло автобусную остановку (видео)

11:54
  • вторник
  • 25 июня 2019

Жертвой разгула стихии стал один человек

Сразу в нескольких регионах ликвидируют последствия непогоды. В Башкирии в результате удара молнии погибла женщина.

Вырванные с корнем деревья и град размером с яйцо: по России прошлась стихия
Видео разгула стихии в российских регионах

Мощными порывами срывало крыши с жилых домов и школ. Пользователи соцсетей выложили кадры, как ветром буквально сдуло остановку общественного транспорта. Из-за непогоды несколько сёл остались без электроэнергии. Штормовое предупреждение действует в регионе и во вторник, передает "ТВ Центр".

В Ульяновской области ураганный ветер повалил около сотни деревьев. Причём, несколько - прямо на жилые корпуса летнего оздоровительного лагеря - в тот момент, когда там находились дети. Никто не пострадал. В результате разгула стихии повреждены линии электропередачи - сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы.

А в Татарстане упавшие на дорогу стволы и ветки перекрыли проезд транспорта. В Альметьевске также сорвало кровлю с нескольких зданий. Упавшие конструкции повредили припаркованные внизу автомобили.

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