В Башкирии сдуло автобусную остановку (видео)

Жертвой разгула стихии стал один человек

Сразу в нескольких регионах ликвидируют последствия непогоды. В Башкирии в результате удара молнии погибла женщина.

Мощными порывами срывало крыши с жилых домов и школ. Пользователи соцсетей выложили кадры, как ветром буквально сдуло остановку общественного транспорта. Из-за непогоды несколько сёл остались без электроэнергии. Штормовое предупреждение действует в регионе и во вторник, передает "ТВ Центр".

В Ульяновской области ураганный ветер повалил около сотни деревьев. Причём, несколько - прямо на жилые корпуса летнего оздоровительного лагеря - в тот момент, когда там находились дети. Никто не пострадал. В результате разгула стихии повреждены линии электропередачи - сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы.

А в Татарстане упавшие на дорогу стволы и ветки перекрыли проезд транспорта. В Альметьевске также сорвало кровлю с нескольких зданий. Упавшие конструкции повредили припаркованные внизу автомобили.