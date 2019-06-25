В парке "Патриот" показали новейшее российское вооружение

Все образцы протестированы на полигонах и в реальных боевых условиях

Новейшее вооружение и военная техника представлены на юбилейном - пятом форуме "Армия-2019". Он отрылся во вторник в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Экспозицию одним из первых осмотрел министр обороны Сергей Шойгу - ему показали современные вертолеты, в которые были внесены изменения с учетом пожеланий военного ведомства, а также другие образцы.

На одной из крупнейших мировых выставок представлены инновации, многие из них еще недавно были под грифом "секретно". Современные зенитные комплексы, артиллерийские установки, роботы и авиатехника, в том числе одно из самых перспективных направлений - беспилотники.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева.