Насколько безопасны смеси для детского питания в России

Образцы изучили в Роскачестве

Эксперты Роскачества проверили смеси для детского питания. Они исследовали 21 торговую марку сухих смесей. Были проверены 18 продуктов для детей от 0 до 6 месяцев и три - для детей от 0 до 12 месяцев. В тестирование вошли товары из Белоруссии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, России, Финляндии, Швейцарии и Эстонии.

Выяснилось, что вся продукция безопасна для здоровья и не содержит опасных микроорганизмов. Эксперты во время проверки не нашли и меламина, который используется в производстве пластмассы, лаков, мебели. Не нашли они и превышений по показателям безопасности и ГМО. При этом исследование выявило проблему достоверного информирования потребителя о содержании в продукции витаминов и нутриентов.

Роскачество напомнило, что после того, как в Китае в 2008 году детским питанием отравились более шести тысяч детей, сложился "определенный страх потребителей". Тогда содержание меламина в 500 раз превышало допустимую норму.

Между тем, в одной из смесей иностранного производства содержание кальция и магния было ниже нормы. Кроме того, в продукции девяти российских и зарубежных торговых марок было недостаточно витамина С. Специалисты подчеркивают, что уровень витаминов в адаптированных смесях должен быть выше, чем в женском молоке примерно на 15–20%. Причина в том, что они хуже усваиваются.

А вот массовая доля жира во всех исследуемых адаптируемых смесях соответствует требованиям. В настоящее время в России на искусственном вскармливании находятся 40% детей. Подробнее с исследованием Роскачества можно ознакомиться тут.

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