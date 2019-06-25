Россия возвращается в ПАСЕ

Парламентарии могут уже "прийти в зал, начать работу"

Парламентарии из России возвращаются к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это произойдет после того, как там поддержали резолюцию, которая защищает полномочия национальных делегаций.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, российская делегация уже подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Он добавил, что наши парламентарии уже приглашены к работе. Принятое ПАСЕ решение позволяет им "прийти в зал, начать работу".

При этом Володин не исключил, что "деструктивные силы" во время процедуры подтверждения полномочий попытаются сделать так, чтобы права России не были всеобъемлющими, сообщает ТАСС.

Ранее ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования. В нем содержится резолюция, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Этот доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, а еще 10 воздержались.

В правила работы ПАСЕ будет добавлена формулировка. Согласно ей, "права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий".

А еще в документе говорится, что ассамблея постановляет пригласить парламенты государств - членов Совета Европы, которые сейчас не представлены в ассамблее, направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии. Это Россия, а также Босния и Герцеговина. Заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения с Крымом.

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